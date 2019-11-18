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أخبار المناطق > القبض على مواطن انتحل شخصية رجل أمن واستولى على 240 ألف ريال عبر 30 جريمة سلب
18/11/2019   5:43 م

القبض على مواطن انتحل شخصية رجل أمن واستولى على 240 ألف ريال عبر 30 جريمة سلب

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قال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت عن ضبط مواطن ثلاثيني، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه في سلب العمالة منتحلا شخصية رجل أمن.

‎ وأضاف: وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بارتكاب ٣٠جريمة سلب بمدينتي الدمام والظهران ومحافظتي الخبر والقطيف والاستيلاء على أكثر من 240.000 مائتين وأربعين ألف ريال، كما ضُبطت بحوزته مركبة مسروقة ولوحتان مسروقتان ومبلغ مالي قدّر بـ ١٢ ألفاً، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.وفق “أخبار 24”.

وأكدت شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

القبض على مواطن انتحل شخصية رجل أمن واستولى على 240 ألف ريال عبر 30 جريمة سلب

أخبار المناطق
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