تركي آل الشيخ يمازح محمد عبده بصورة: أبو نورة بعد معرفته بتمديد موسم الرياض

مازح رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ الفنان محمد عبده بصورة له عقب الإعلان عن تمديد فعاليات موسم الرياض حتى أواخر شهر يناير 2020، تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” صورة للفنان محمد عبده معلقاً عليها بقوله: ابو نورة بعد معرفته بتمديد موسم الرياض”.
يذكر أن موسم الرياض أحد مواسم السعودية الـ11، وانطلق في 11 أكتوبر الماضي وكان من المقرر أن يمتد حتى 15 ديسمبر، قبل أن يُمدد حتى نهاية يناير المقبل، ويتضمن أكثر من 100 فعالية تتوزع على 12 موقعا، وتتنوع بين حفلات غنائية ومسرحيات وألعاب نارية وملاهٍ ومتنزهات وغيرها. حسب “أخبار 24”.
ابو نورة بعد معرفته بتمديد موسم الرياض👻🏃🏻♂️ pic.twitter.com/fimTUGTy6b
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) ١٨ نوفمبر ٢٠١٩