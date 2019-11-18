بتوجيه من ولي العهد.. تمديد فعاليات موسم الرياض إلى نهاية يناير

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عن أنه تم تمديد فعاليات موسم الرياض حتى أواخر شهر يناير 2020، تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأشار آل الشيخ إلى أن عدد زوار موسم الرياض بلغ سبعة ملايين وستمائة وخمسين ألف زائر خلال شهر من انطلاقه.
يذكر أن موسم الرياض أحد مواسم السعودية الـ11، وانطلق في 11 أكتوبر الماضي وكان من المقرر أن يمتد حتى 15 ديسمبر، قبل أن يُمدد حتى نهاية يناير المقبل، ويتضمن أكثر من 100 فعالية تتوزع على 12 موقعا، وتتنوع بين حفلات غنائية ومسرحيات وألعاب نارية وملاهٍ ومتنزهات وغيرها.وفق “أخبار 24”.