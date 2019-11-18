بالفيديو .. “منصور البلوي” رئيس نادي الاتحاد الأسبق يؤكد عودته قريبًا لعالم الرياضة

أثار منصور البلوي، رئيس نادي الاتحاد الأسبق، سعادة جماهير ”العميد“، بعد فيديو جديد تم تداوله، يوم الاثنين، يؤكد قرب عودته للساحة الرياضية، بعد فترة طويلة من الابتعاد.
واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد بصوره حديثة منتشره لمنصور البلوي، إذ عبرت جماهير نادي الاتحاد عن اشتاقيها لرئيسها الأسبق.
واستعادت جماهير الاتحاد ذكريات بطولات الفريق الأول خلال فترة رئاسته للنادي، والبطولات التي حققها ”العميد“ في عهده، وأنه صاحب فكرة إدخال الاحتراف للمملكة.
وحقق نادي الاتحاد العديد من البطولات خلال فترة منصور البلوي ومن أبرزها، دوري أبطال آسيا لعامين متتاليين 2004 و2005، ليكون أول فريق آسيوي يتوج بالبطولة بنظامها الجديد، وحصد لقب دوري أبطال العرب 2005. وفق “المرصد”.
ولم تقتصر بطولات الاتحاد خلال فترة منصور البلوي على فريق الكرة فقط، بل أنه حقق كأس آسيا لكرة السلة، ووصل إلى نهائيات كأس العالم للأندية، وغيرها من البطولات التي جعلته الرئيس الذهبي للعميد رغم رحيله منذ عام 2007.
وفي فيديو جديد نشره أحد المغردين مع البلوي، موجهًا له سؤالًا صريحًا ”هل بترجع للرياضة؟.. ليرد البلوي: ”إن شاء الله قريبًا“.
💥 منصور البلوي : بترجع للرياضه ؟ ان شاء الله قريب pic.twitter.com/YdPf7CoXeK
— المدرج الذهبي (@AImodrj) November 18, 2019