الأهلي ينتعش بتجاوز عسيري مأزق الإصابة

اقترب اللاعب عبد الفتاح عسيري، لاعب خط الوسط الدولي في فريق الأهلي، من العودة إلى تدريبات الكرة مع بقية زملائه اللاعبين بصورة طبيعية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن شهدت الإصابة التي لحقت به في مباراة الديربي أمام الاتحاد تحسناً ملحوظاً، إثر انتظامه في برنامج علاجي وتأهيلي مكثف طوال الأيام الماضية للاستشفاء منها.
وشخصت الإصابة التي لحقت باللاعب عبد الفتاح عسيري من قبل طبيب الفريق بتمزق في عضلة الساق من الدرجة الأولى، وحرمته من الالتحاق بالمنتخب السعودي الأول خلال هذه الفترة، وينتظر أن يبدأ اللاعب خلال اليومين المقبلين في المرحلة الثانية (الأخيرة) من برنامجه العلاجي والتأهيلي الموضوع له، باللف على أرضية الملعب تمهيداً لإجراء الاختبارات من قبل الأجهزة الطبية، والتأكد من سلامته لمنحه الضوء الأخضر من قبل طبيب الفريق لدخول في تدريبات الكرة.
ومن جهة أخرى، تجاوز اللاعب جوزيف دي سوزا، لاعب المحور البرازيلي في صفوف الأهلي، برنامج علاج وتأهيل قصير من إصابة طفيفة لحقت به في مباراة الديربي الماضية أمام الاتحاد، ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وغيبته عن المشاركة في مباراة الأهلي الودية أمام الفيحاء مساء يوم الجمعة الماضي، حيث بقي اللاعب في مقر عيادة النادي طوال الأيام الماضية، بعد استئناف التدريبات خلال فترة التوقف الحالية للمنافسات المحلية، بجانب أداء اللاعب عدداً من التدريبات اللياقية، باللف على أرضية الملعب، قبل أن يدخل في تدريبات الكرة الجماعية بصورة طبيعية السبت الماضي. وبات اللاعب جاهزاً للمشاركة في المباريات ابتداء من لقاء الفيصلي المقبل، الذي سيلى فترة التوقف الحالية للمنافسات المحلية. وفق “الشرق الأوسط”.
ومن جهة ثانية، يعاود فريق الأهلي لكرة القدم، مساء اليوم (الاثنين)، تدريباته على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بمقر النادي، تحضيراً لاستئناف مواجهات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين،.