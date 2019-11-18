البرازيلي غروهي يتقدم قائمة الاتحاد في الشتوية

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» وجود ملفات لعدد من اللاعبين الأجانب على طاولة المفاوضات الاتحادية تُجرى دراستها تمهيداً لعرضها على الجهاز الفني للفريق بقيادة الهولندي هينك تين كات، تزامناً مع التقرير الفني المنتظر أن يرفعه الأخير للإدارة منتصف الشهر المقبل.
وبحسب المصادر فإن الخيارات المطروحة على طاولة المفاوضات تضمنت أسماء أجنبية في عدد المراكز بـ«دفاع والوسط والهجوم» وسط تريث الإدارة الاتحادية في البت بأي منها لحين حسم القرار مع الجهاز الفني للفريق، وسط أنباء عن فتح خطوط التفاوض مع لاعبين شفهياً.
ورجحت المصادر أن يتم ضم الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي لقائمة الفريق بديلاً عن التشيلي لويس خيمينز، الذي تم الاستغناء عنه في سبتمبر (أيلول) الماضي، تزامناً مع خروج الفريق من دوري أبطال آسيا، في حين سيتم التعاقد مع ثنائي أجنبي على أقل تقدير في مركزي الوسط والهجوم، فيما تحوم الشكوك حيال وجود رغبة في تغيير على الصعيد الدفاعي.
بينما تتأهب إدارة الاتحاد للتجديد مع الحارس الشاب أمين بخاري الذي شارف عقده على الانتهاء، وذلك بعد أن جددت عقد المحترف البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا لموسمين إضافيين، في إطار مساعيها الرامية للحفاظ على مكتسبات الفريق.
إلى ذلك، واصل فريق الاتحاد يوم أمس، بمعقل النادي تدريباته الاعتيادية التي تركزت على الجوانب البدنية واللياقية بين صالة اللياقة البدنية والملعب الرئيسي بالنادي، حيث فرض الجهاز الفني بقيادة الهولندي كات تدريبات منوعة على اللاعبين لزيادة المخزون اللياقي لهم. وحرص الهولندي كات خلال المران على توجيه اللاعبين وحثهم على مضاعفة الجهد قياساً بأهمية المرحلة المقبلة التي تتطلب التكاتف من الجميع لإسعاد الجماهير الاتحادية.
وانخرط الحارس البرازيلي غروهي في تدريبات خاصة مع مدرب الحراس، في الوقت الذي أظهر فيه الحارس جاهزية فنية جيدة، بينما واصل البرازيلي جوناس دي سوزا برنامجه العلاجي والتأهيلي المعد له بعد الإصابة، وينتظر أن يدخل اللاعب في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي خلال اليوميين المقبلين.
ويستهل الاتحاد مشواره بعد التوقف بمواجهة الاتفاق في الدمام ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسط تطلعات جماهيره بأن يكون الفوز حليف فريقهم في ظل آمالهم العريضة في عودة فريقهم لتوهجه بقيادة المدرب كات.
ويحتل الاتحاد المركز 13 في سلم الترتيب بـ9 نقاط جمعها بعد خوض الفريق 9 مباريات حقق الفوز في 3، بينما خسر 6 مباريات دون أن يتعادل في أي مباراة.