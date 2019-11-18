عيون النصر ترقب جزائريا ومغربيا

علمت مصادر أن لاعبَين عربيَين أحدهما يلعب في الدوري السعودي للمحترفين، ويمثل ثقلا كبيرا بفريقه، والآخر بالدوري التركي، دخلا اهتمامات النصراويين لضمهما للفريق بدءا من الموسم المقبل، وتنتظر الإدارة النصراوية دراسة ملفيهما، ورصدهما قبل عرضهما على مدرب الفريق بشكل نهائي، للنظر في إمكانية ضمهما، في وقت شكلت عودة المهاجم المغربي، عبدالرزاق حمدالله بعد انتهاء إجازته الخاصة دعما للفريق الذي يواصل استعداداته لخوض مواجهة الوحدة في الجولة المقبلة.
إلغاء
ألغى الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي فيتوريا فكرة خوض لقاء ودي للفريق، بسبب ارتباط 10 لاعبين محليين وأجنبيين بمباريات دولية، واستعان المدرب بخدمات لاعبي درجة الشباب، والاكتفاء بالتدريبات اليومية،فيما يكثف الحارس وليد عبدالله برنامجه العلاجي، بعد تعرضه لتمدد في عضلات الساق، فيما واصل المهاجم عبدالفتاح آدم برنامجه التأهيلي قبل انخراطه بشكل رسمي في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة. وفق “الوطن”.
تعاون
طالب مدرب الفريق فيتوريا اللاعبين بمضاعفة الجهود، والتعاون بينهم، لمواصلة المستويات المميزة، والمنافسة على الصدارة، واستمرار ثقافة الفوز، مؤكدا على أهمية الاستمرار في تقديم المستويات الإيجابية لتحقيق طموحات الفريق.
ميدانيا، واصل اللاعبون برنامجهم التدريبي لرفع المعدل اللياقي، وتعويض فترة الإجازة السابقة، واشتملت التدريبات على الدوران حول الملعب، وتدريبات لياقية، وإجراء مناورة كروية بين اللاعبين.