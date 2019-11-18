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أخبار محلية > “الأرصاد” تصدر تنبيهات بهطول أمطار على 6 مناطق.. وانخفاض ملموس في درجات الحرارة شمال المملكة
18/11/2019   12:56 م

“الأرصاد” تصدر تنبيهات بهطول أمطار على 6 مناطق.. وانخفاض ملموس في درجات الحرارة شمال المملكة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات حول حالة الطقس في بعض المناطق بالمملكة.

وتوقعت الهيئة حدوث انخفاض ملموس في درجات الحرارة بمناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، لافتة إلى أن الانخفاض سيستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأشارت إلى أن منطقة مكة المكرمة ستشهد أمطارا رعدية متوسطة ورياحا نشطة، فيما تشهد المدينة المنورة أمطارا رعدية وسحبا مُثارة، أما منطقتا القصيم وعسير فستشهدان أمطارا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تسبب تدنياً في مستوى الرؤية الأفقية. وفق “أخبار 24”.

وفي الشرقية والرياض توقعت الأرصاد أن تشهد المنطقتان أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية وتساقط للبرد.

“الأرصاد” تصدر تنبيهات بهطول أمطار على 6 مناطق.. وانخفاض ملموس في درجات الحرارة شمال المملكة

أخبار محلية
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