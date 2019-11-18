اعتُقل في عمر 19 وقضى 40 سنة سجيناً.. قصة أقدم أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية

ذكر تقرير صادر عن نادي الأسير الفلسطيني بغزة، أن المعتقل نائل البرغوثي (62 عاماً)، دخل أمس (الأحد) 17 نوفمبر 2019 عامه الأربعين في المعتقلات الإسرائيلية، كأقدم أسير فلسيطيني في معتقلات إسرائيل.
وأوضح التقرير، أن البرغوثي اعتُقل لأول مرة في عام 1978 وأمضى 34 عاماً بشكل متواصل داخل المعتقلات الإسرائيلية، وأفرج عنه في صفقة “وفاء الأحرار” 2011، إلا أنه اعتُقل مرة أخرى ضمن عشرات من المحررين في عام 2014.
وكان البرغوثي المولود في قرية كوبر بقضاء رام الله في أكتوبر 1957م؛ قد دخل في العام 2009 موسوعة “غينيس”، كأقدم أسير سياسي في العالم. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن أقدم أسير فلسطيني، كان قد بعث عدة رسائل من داخل معتقله، دعا فيها إلى وحدة الصف الوطني الفلسطيني تحت راية موحدة، فيما تصف زوجته أمان نافع اعتقال زوجها لمدة 40 عاماً، بأنه محاولة من الاحتلال الإسرائيلي لقتل الإنسانية فيهم.
وأشارت نافع إلى أن زوجها يحلم بأن يكون له ولد، قائلة: “بإذن الله سيخرج ونزوجه من امرأة أخرى لنرى أولاده، وندعو الله أن يكون هذا قريباً”.