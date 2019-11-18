“المواصفات” تلزم المستوردين بتسجيل منتجات جديدة في منصة “سابر” الإلكترونية

ألزمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، التجار والمستوردين وأصحاب المصانع، بتسجيل منتجات جديدة في منصة “سابر” الإلكترونية، قُبيل دخولها السوق السعودية، وذلك بهدف رفع مستويات السلامة والجودة في المنتجات المتداولة بالسوق.
وأوضحت الهيئة أن اللوائح الإضافية للمنتجات الملزم تسجيلها تضمنت المنتجات الخاضعة للائحة الفنية للمنتجات النسيجية مثل: (الأقمشة، الملابس الجاهزة، السجاد وغيرها)، إضافة إلى المنتجات التي تندرج تحت اللائحة الفنية للمنظفات، بالإضافة إلى المقطورات ونصف المقطورات، ومنتجات لائحة أنظمة الطاقة الشمسية (الكهروضوئية الصغيرة) وتشمل الوحدات الكهروضوئية وملحقات الألواح (عواكس الجهد، الكابلات، الموصلات). وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن منصة “سابر” تسهل على المستفيدين، الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لديها حول العالم، من أجل التأكد من مطابقة المنتجات للوائح الفنية والمواصفات ذات العلاقة وإصدار شهادات المطابقة وتسجيلها إلكترونياً.