نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > هل سيكون الاستثمار في أسهم “أرامكو” مزكى عنه؟
18/11/2019   12:52 م

هل سيكون الاستثمار في أسهم “أرامكو” مزكى عنه؟

+ = -
859

سيكون الاستثمار في أسهم شركة “أرامكو السعودية” حين إدراجها في السوق المالية، مزكى عنه، حيث سيتم احتساب مبلغ الزكاة الناتج عن هذه الاستثمارات.

ومن المقرر أن تُخصم قيمة الزكاة من مدفوعات الضريبة التي قامت الشركة بسدادها وتحويلها لحساب الزكاة في وزارة المالية كي تُدفع لمستحقي الزكاة حسب النظام، وذلك وفقا للأمر الملكي رقم 16712 وتاريخ 8 نوفمبر 2019.

وكانت قد بدأت أمس (الأحد) 17 نوفمبر فترة الاكتتاب للمؤسسات المالية والأفراد على أسهم “أرامكو”، حيث تنتهي الفترة المحددة لاكتتاب الأفراد في 28 من الشهر الجاري، فيما تمتد للمؤسسات حتى يوم 4 ديسمبر 2019. وفق “أخبار 24”.

ويُتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية، بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة.

هل سيكون الاستثمار في أسهم “أرامكو” مزكى عنه؟

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885074143.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.