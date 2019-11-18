هل سيكون الاستثمار في أسهم “أرامكو” مزكى عنه؟

سيكون الاستثمار في أسهم شركة “أرامكو السعودية” حين إدراجها في السوق المالية، مزكى عنه، حيث سيتم احتساب مبلغ الزكاة الناتج عن هذه الاستثمارات.
ومن المقرر أن تُخصم قيمة الزكاة من مدفوعات الضريبة التي قامت الشركة بسدادها وتحويلها لحساب الزكاة في وزارة المالية كي تُدفع لمستحقي الزكاة حسب النظام، وذلك وفقا للأمر الملكي رقم 16712 وتاريخ 8 نوفمبر 2019.
وكانت قد بدأت أمس (الأحد) 17 نوفمبر فترة الاكتتاب للمؤسسات المالية والأفراد على أسهم “أرامكو”، حيث تنتهي الفترة المحددة لاكتتاب الأفراد في 28 من الشهر الجاري، فيما تمتد للمؤسسات حتى يوم 4 ديسمبر 2019. وفق “أخبار 24”.
ويُتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية، بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة.