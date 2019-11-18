مصادر: رجل أمن يقاضي لاعباً دولياً ويتهمه بالاعتداء عليه بعد إحدى المباريات

ذكرت مصادر أن رجل أمن كان مسؤولاً عن تأمين إحدى مباريات كرة القدم في الرياض، رفع قضية ضد لاعب دولي في أحد الأندية الكبرى بالعاصمة، متهماً إياه بالاعتداء عليه بعد المباراة في واقعة وثقها مقطع فيديو متداول.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن اللاعب كان يحتفل مع الجمهور بعد نهاية المباراة، وأراد إنزال أحد الأطفال وقام بدفع رجل أمن كان يقف بجواره يمنعه من إنزال الطفل تطبيقاً للنظام، مبينةً أن رجل الأمن طالب اللاعب بعدم دفعه لكن الأخير لم يأبه.
ونفت المصادر نقلاً عن شقيق رجل الأمن أن يكون اللاعب قد اعتذر لرجل الأمن، وأن صورة السيلفي التي أظهرتهما معاً غير صحيحة والذي ظهر في الصورة ليس شقيقه.
وأضافت أن شقيقه أصر على رفع قضية ضد اللاعب، من خلال الجهة الأمنية المنتسب إليها، التي استدعته وأخذت أقواله ورفعت القضية إلى الجهات المختصة، لافتاً إلى أن أخاه رفض الظهور في الإعلام خوفاً من أن يتعرض للضرر في عمله.