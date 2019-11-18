“نجم”: 250 مليون ريال قيمة حوادِث مشبوهة بقطاع التأمين.. واستخدام “الدرونز” لتوثيق الحوادث قريباً

كشف الرئيس التنفيذي لشركة “نجم” محمد السليمان عن انتشار عمليات الاحتيال في قطاع التأمين، لافتا إلى أن القيمة الإجمالية للحوادث المشبوهة بلغت أكثر من 250 مليون ريال.
وأوضح أنه على مدى 12 شهرا اكتشفت الشركة أكثر من 25 ألف حالة احتيال، تم إثبات 4500 حالة منها بقيمة تتجاوز 50 مليون ريال.
وأشار خلال توقيعه اتفاقية تعاون مع “ساعد” الإماراتية أمس (الأحد)، إلى أنه سيتم استخدام طائرات الدرونز في توثيق الحوادث فور إقرار الأنظمة التي تسمح بذلك، متوقعا أن يتم ذلك خلال 18 شهرا.
ولفت بحسب “الاقتصادية” إلى أن أرباح قطاع التأمين خلال عام 2018 بلغت 500 مليون ريال، أغلبها في قطاع التأمين الصحي وليس المركبات.