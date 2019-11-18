شاهد.. مخالفات بالجملة داخل مغسلة ملابس وضبط مواد كيميائية ممنوعة

وثق مقطع فيديو ضبط مخالفات عديدة داخل مغسلة ملابس، وذلك خلال جولة ميدانية على مجموعة من المغاسل.
ونشر الإعلامي فيصل عبدالكريم عبر صفحته بـ”تويتر”، مقطع فيديو لعملية مداهمة المغسلة وضبط عديد من المخالفات، بينها مواد كيميائية خطيرة وممنوعة.
وأظهر الفيديو، عدم اهتمام العاملين بالمغسلة بنظافة الغسالات والمكان وتجميع النفايات على الغسالات خلال تشغيلها، وكذلك وضع أغراضهم الشخصية داخل الغسلات المستخدمة. وفق “أخبار 24”.
مغاسل الملابس فيها النظيف وبمعايير ويقوم عليها أصحابها، وأخرى سيئة يجب الحذر منها لأنها تعتمد على مزاجية العامل نفسه مع توفير بإستخدام أرخص وأسوء المنظفات بالاضافة لاستخدام بعضهم مواد كيميائية ممنوعة وخطيرة ..
هذا ماشاهدته اليوم وجعلني أقرر غسل ملابسي في المنزل الا اذا اضطررت! pic.twitter.com/oleaDehVJM
— فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) November 17, 2019