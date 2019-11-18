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أخبار محلية > شاهد.. مخالفات بالجملة داخل مغسلة ملابس وضبط مواد كيميائية ممنوعة
18/11/2019   8:28 ص

شاهد.. مخالفات بالجملة داخل مغسلة ملابس وضبط مواد كيميائية ممنوعة

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وثق مقطع فيديو ضبط مخالفات عديدة داخل مغسلة ملابس، وذلك خلال جولة ميدانية على مجموعة من المغاسل.

ونشر الإعلامي فيصل عبدالكريم عبر صفحته بـ”تويتر”، مقطع فيديو لعملية مداهمة المغسلة وضبط عديد من المخالفات، بينها مواد كيميائية خطيرة وممنوعة.

وأظهر الفيديو، عدم اهتمام العاملين بالمغسلة بنظافة الغسالات والمكان وتجميع النفايات على الغسالات خلال تشغيلها، وكذلك وضع أغراضهم الشخصية داخل الغسلات المستخدمة. وفق “أخبار 24”.

شاهد.. مخالفات بالجملة داخل مغسلة ملابس وضبط مواد كيميائية ممنوعة

أخبار محلية
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