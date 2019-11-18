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أخبار محلية > والد التوأم السيامي الليبي: الأطباء نصحونا بالإجهاض بسبب التشوهات.. وهكذا تواصلت مع مركز الملك سلمان
18/11/2019   8:25 ص

والد التوأم السيامي الليبي: الأطباء نصحونا بالإجهاض بسبب التشوهات.. وهكذا تواصلت مع مركز الملك سلمان

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روى والد التوأم السيامي الليبي “محمد وأحمد” قصة محاولتهما التخلص من الطفلين بعد حمل والدتهما لهما بشهور قليلة، وكذلك طريقة تواصله مع مركز الملك سلمان للإغاثة لإجراء العملية.

وأوضح والد الطفلين بشير الجويني خلال لقاء ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الأطباء أخبروه هو وزوجته في بداية الحمل أن هناك تشوهات بنسبة 99% بالطفلين وعلاجهما مستحيل.

وبين الجويني أنهما راجعا عدة مراكز صحية للتأكد من هذا الأمر، مشيراً إلى أنه بعد التيقن من صحته حاولت زوجته الإجهاض بعدما نصحها بعض الأطباء بذلك لكن لم يكتب الله للطفلين الوفاة. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أنه تواصل مع مركز الملك سلمان للإغاثة بالبريد الإلكتروني ولم يتوقع الرد، لكنه فوجئ بالتفاعل من جهتهم نحو الموضوع وتسهيلهم لإجراءات استقباله في المملكة من أجل إجراء الجراحة.

 

والد التوأم السيامي الليبي: الأطباء نصحونا بالإجهاض بسبب التشوهات.. وهكذا تواصلت مع مركز الملك سلمان

أخبار محلية
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