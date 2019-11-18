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اخبار رياضية > شاهد.. #الشعلة يجري مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة #الجيل الثلاثاء
18/11/2019   1:57 ص

شاهد.. #الشعلة يجري مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة #الجيل الثلاثاء

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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي #الشعلة حصته التدريبية الرئيسية مساء اليوم الأحد ، استعدادًا لمواجهة #الجيل عصر يوم الثلاثاء ، هذا و تُغادر بعثة الفريق إلى الأحساء ظُهر غدٍ الأثنين .

شاهد.. #الشعلة يجري مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة #الجيل الثلاثاء

اخبار رياضية
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