يمكن الشراء والتسجيل مباشرة.. 1200 سيارة معدلة وكلاسيكية ونادرة في معرض السيارات بالرياض

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أن معرض السيارات الذي سيُقام ضمن فعاليات موسم الرياض، سيُعرض فيه 1200 سيارة معدلة وكلاسيكية ونادرة.
وقال آل الشيخ إن المعرض يُقام لأول مرة في المملكة وبشكل استثنائي بعد الحصول على الموافقات الرسمية، موجهاً الشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف أن أي زائر للمعرض يستطيع شراء السيارة التي تعجبه وتسجيلها أثناء تواجده في المعرض مباشرة.
ويُعتبر المعرض بمثابة محطة لعشاق السيارات ومحبي قطع التعديل والإكسسوارات ومزادات السيارات الكلاسيكية والفارهة والمعدلة والنادرة. وفق “أخبار 24”.
وينطلق المعرض يوم الخميس المقبل الموافق 21 نوفمبر ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر، وسيكون متاحاً أمام الزوار من 12 ظهراً حتى 11 مساءً.
منطقة خاصة لعشّاق السيارات، منطقة تطرب زوارها بأصوات المحركات مع عروض حماسية بتوصّل الأدرينالين لآخره! 🔥✨
يشمل معرض ومزاد لأكثر من 1200 سيارة منها معدّلة، كلاسيكية ومستقبلية قيمتها أكثر من 5 مليار ريال 😱🧡
جوّك سيارات؟…خلك قريب#موسم_الرياض pic.twitter.com/pSDXfAihsZ
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 10, 2019