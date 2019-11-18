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أخبار المناطق > يمكن الشراء والتسجيل مباشرة.. 1200 سيارة معدلة وكلاسيكية ونادرة في معرض السيارات بالرياض
18/11/2019   1:48 ص

يمكن الشراء والتسجيل مباشرة.. 1200 سيارة معدلة وكلاسيكية ونادرة في معرض السيارات بالرياض

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كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أن معرض السيارات الذي سيُقام ضمن فعاليات موسم الرياض، سيُعرض فيه 1200 سيارة معدلة وكلاسيكية ونادرة.

وقال آل الشيخ إن المعرض يُقام لأول مرة في المملكة وبشكل استثنائي بعد الحصول على الموافقات الرسمية، موجهاً الشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف أن أي زائر للمعرض يستطيع شراء السيارة التي تعجبه وتسجيلها أثناء تواجده في المعرض مباشرة.

ويُعتبر المعرض بمثابة محطة لعشاق السيارات ومحبي قطع التعديل والإكسسوارات ومزادات السيارات الكلاسيكية والفارهة والمعدلة والنادرة. وفق “أخبار 24”.

وينطلق المعرض يوم الخميس المقبل الموافق 21 نوفمبر ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر، وسيكون متاحاً أمام الزوار من 12 ظهراً حتى 11 مساءً.

يمكن الشراء والتسجيل مباشرة.. 1200 سيارة معدلة وكلاسيكية ونادرة في معرض السيارات بالرياض

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