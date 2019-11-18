“الزكاة والدخل” تنفي ما يُتداول عن فرض زكاة على الحسابات الجارية للأفراد

نفت الهيئة العامة للزكاة والدخل الأخبار المتداولة عن فرض الزكاة على حسابات الأفراد البنكية.
وأوضحت الهيئة أن لائحة الزكاة المعدلة المزمع تطبيقها في بداية يناير 2020م سيتم تطبيقها فقط على الكيانات التجارية للسعوديين والخليجيين المقيمين في المملكة وليس على الأفراد، كما تُطبق في الوقت ذاته ضريبة الدخل على الشركات والكيانات الأجنبية.
يُذكر أن لائحة الزكاة المعدلة تتميز بزيادة وضوح طريقة حساب الزكاة للمكلفين الذين يمسكون دفاتر تجارية، وتسهيل طريقة حساب الزكاة للمكلفين الذين لا يمسكون دفاتر تجارية (مكلفو التقديري)، وزيادة توضيح الإجراءات المتعلقة بجباية الزكاة، وتحسين الصياغة، وتوحيد المصطلحات المستخدمة في اللائحة وتعريفها، وتحسينات في بناء الوعاء، وتطوير طريقة حساب نسبة الزكاة، وتم استبعاد الإجراءات التي لا يُفترض أن تكون في اللوائح.وفق “أخبار 24”.