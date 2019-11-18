ضُبط بحوزتهم مليون دولار مزيفة.. القبض على تشكيل عصابي يمتهن تزييف العملات النقدية بجدة

تمكنت الجهات الأمنية في محافظة جدة من ضبط تشكيل عصابي يمتهن تزييف العملات النقدية وترويجها.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أن عناصر التشكيل مواطن ومقيمون من الجنسية المصرية بالعقدين الثالث والرابع من العمر، وضُبط في حوزتهم مبلغ مليون دولار مزيفة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة على حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لتنفيذ الأنظمة بحق كل من يخالفها. وفق “أخبار 24”.