نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > ضُبط بحوزتهم مليون دولار مزيفة.. القبض على تشكيل عصابي يمتهن تزييف العملات النقدية بجدة
18/11/2019   1:42 ص

ضُبط بحوزتهم مليون دولار مزيفة.. القبض على تشكيل عصابي يمتهن تزييف العملات النقدية بجدة

+ = -
365

تمكنت الجهات الأمنية في محافظة جدة من ضبط تشكيل عصابي يمتهن تزييف العملات النقدية وترويجها.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أن عناصر التشكيل مواطن ومقيمون من الجنسية المصرية بالعقدين الثالث والرابع من العمر، وضُبط في حوزتهم مبلغ مليون دولار مزيفة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة على حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لتنفيذ الأنظمة بحق كل من يخالفها. وفق “أخبار 24”.

ضُبط بحوزتهم مليون دولار مزيفة.. القبض على تشكيل عصابي يمتهن تزييف العملات النقدية بجدة

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885074055.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.