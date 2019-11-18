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أخبار محلية > “كابتن ماجد” يعود إلى الشاشة العربية.. وهذا اسمه الجديد
18/11/2019   1:42 ص

“كابتن ماجد” يعود إلى الشاشة العربية.. وهذا اسمه الجديد

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شهد حفل افتتاح معرض “الإنمي” السعودي مفاجأة إعلان عودة المسلسل الشهير “كابتن ماجد” للجمهور العربي عبر شاشة mbc3، على أن يتغير اسمه إلى “كابتن سوباسا 2”.

ووقّعت القناة اتفاقية مع مؤلف المسلسل الياباني “يويشي تاكاهاشي”، ورسام شخصيته الرئيسية، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه فيصل بافرط، وذلك بمعرض الإنمي السعودي، الذي يُعد الأكبر في الشرق الأوسط.

يُذكر أن المعرض مزج بين شخصيات الإنمي الكلاسيكية والحديثة، بتواجد 70 شخصية إنمي من أكبر الاستديوهات اليابانية، والحفلات الغنائية للفرقة اليابانية “لينكد هورايزون”، حيث تحظى مسلسلات الإنمي اليابانية المدبلجة بجماهيرية كبيرة في السعودية. وفق “أخبار 24”.

“كابتن ماجد” يعود إلى الشاشة العربية.. وهذا اسمه الجديد

أخبار محلية
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