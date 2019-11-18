ثلاثة شبان يقتحمون المعهد الصناعي بتبوك ويتشاجرون مع أحد الطلاب

اقتحم ثلاثة شبان المعهد الصناعي الثانوي بتبوك ظهر اليوم الأحد؛ لوجود خلاف بينهم وبين أحد طلاب المعهد، وتشاجروا معه.
وذكرت مصادر أن حراس الأمن قاوموا الشبان الثلاثة وحاولوا منعهم من الدخول دون جدوى، قبل أن يبلغوا الشرطة التي باشرت الواقعة.
وأظهر مقطع فيديو متداول، صوّره أحد طلاب المعهد، الأشخاص المقتحمين، حيث بدا أحدهم وهو يرتدي ثوب نوم ويحمل عصا في يده، في حين كان يرتدي آخر “سروالا وفانيلة”، ويرددون عبارات وشتائم نابية.
من جانبه، قال أحد المسؤولين بالمعهد، وفقاً لـ”سبق”، إن الشبان الثلاثة ليسوا طلاباً بالمعهد، ولم تتسبب المشاجرة في وقوع إصابات، مشيراً إلى أن إجراءات الواقعة تنظرها الجهات الأمنية.