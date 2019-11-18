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أخبار محلية > جزء من العوائد يذهب للجمعيات الخيرية.. إقامة مزادات على أعواد أشهر الفنانين في حفلاتهم بموسم الرياض
18/11/2019   1:40 ص

جزء من العوائد يذهب للجمعيات الخيرية.. إقامة مزادات على أعواد أشهر الفنانين في حفلاتهم بموسم الرياض

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تشهد الحفلات الغنائية التي تقام ضمن فعاليات موسم الرياض إقامة مزادات على الأعواد الخاصة بالمطربين، بحيث يتم بيع العود الخاص بكل فنان في الليلة التي يحيي فيها حفله.

وكتب الحساب الرسمي لفعاليات موسم الرياض على “تويتر”: “في ليالي موسم الرياض المميَّزة، نصنع الذكريات، مو بالأغاني الحلوة وبس، في هالليالي بنسوي مزادات على الأعواد الخاصة بالمطربين”.

ومن الفنانين الذين سيتم بيع أعوادهم الخاصة في حفلاتهم، راشد الماجد، ومحمد عبده، وماجد المهندس، ورابح صقر، وعبادي الجوهر، بأسعار تبدأ من 50 ألف ريال، يذهب جزء منها للفنان، بينما يذهب باقي المبلغ للجمعيات الخيرية. وفق “أخبار 24”.

وظهر الفنان راشد الماجد في مقطع فيديو وهو يعزف على عوده الخاص الذي أهداه له أحد أصدقائه قبل 27 عاماً، يتحدث عن مدى حرصه عليه لارتباطه بإرثه الفني وتلحينه عليه أجمل أغانيه.

جزء من العوائد يذهب للجمعيات الخيرية.. إقامة مزادات على أعواد أشهر الفنانين في حفلاتهم بموسم الرياض

أخبار محلية
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