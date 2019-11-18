“الكهرباء”: وجود أعمدة كهرباء آيلة للسقوط جراء الأمطار خارج عن إرادتنا

أكدت شركة الكهرباء أن ما وثقه مواطنون حول وجود أعمدة كهرباء آيلة للسقوط جراء الأمطار في محافظة الليث هو أمر خارج عن إرادة الشركة.
وأوضحت أن ذلك حدث في قرية “ذهب”، حيث وُجهت فرق الصيانة للموقع، لمعالجة الوضع، وأنها ملتزمة بتقديم خدمة كهربائية موثوقة وآمنة للجميع، وأن فرق الصيانة تعمل على مدار الساعة.
وأكدت الشركة، وفقا لـ”سبق”، على سعيها الدؤوب لتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، خلال جميع مراحل الخدمة الكهربائية.
يُذكر أن مواطنا في القرية وثق وجود أعمدة كهرباء آيلة للسقوط، عقب الأمطار والسيول الأخيرة التي شهدتها القرية، ما قد يتسبب في أضرار لسكانها.