هيئة الأمر بالمعروف بالدلم تشارك بمعرض توعوي عن “جريمة الابتزاز”

تشارك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة الدلم، بمعرض توعوي، عن جريمة الابتزاز، في كلية التربية للبنات بالمحافظة.
ويبرز المعرض جهود الرئاسة العامة في التوعية بخطر جريمة الابتزاز، والطريقة المثلى للتعامل معه.
كما توزع مطبوعات الرئاسة العامة، وتشهد المشاركة بمثل هذه المعارض إقبالاً كبيرًا وتفاعلاً من الطالبات وأعضاء هيئة التدريس والزائرات.
وتحظى هذه البرامج باهتمام ومتابعة مدير عام الفرع، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، ودعم وتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
وتأتي هذه المشاركة في إطار خطة إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض.