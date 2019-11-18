الماضي يستقبل مدير مكتب مكافحة التسول ورئيس فريق الحماية الاجتماعية بالخرج

استقبل محافظ الخرج أ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة يوم الخميس الموافق ١٤٤١/٣/١٧هـ سعادة مدير مكتب مكافحة التسول ورئيس فريق الحماية الاجتماعية بالخرج أ / أنس بن سعود العسكر و رئيس قسم الحماية الاجتماعية بالخرج أ/ عبدالله بن غزاي العتيبي .
وفي بداية الاستقبال رحب المحافظ بهم مشيراً للدور المأمول من المكتب في معالجة حالات التسول والحالات الاجتماعية التي يباشرها المكتب .
وقد أوضح مدير مكتب مكافحة التسول بالخرج مهمات مكتب مكافحة التسول، مؤكدا أن المكتب يسعى إلى دراسة المتسولين السعوديين الذين هم في حاجة للمساندة والدعم، كما يهدف إلى مكافحة ظاهرة التسول للسيطرة عليها والحد منها والمساهمة في تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية وتوعية المجتمع بمخاطر التسول، وتم إيضاح المشاكل التي تواجه فريق الحماية عند الزيارات.
وفي نهاية اللقاء شكر المحافظ الجهود المبذولة وأكد على أهمية التعاون وتعزيز قنوات التواصل السريع مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق أهداف المكتب والوصول للنتائج الإيجابية بما يخدم المجتمع ويحد من ظاهرة التسول في المحافظة متمنياً لهم التوفيق في رسالتهم المجتمعية .