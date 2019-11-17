مصادر: الأهلي السعودي يعتزم ضم مدافع الزمالك “محمود علاء”

قالت مصادر، اليوم الأحد، إن مدافع نادي الزمالك المصري اللاعب محمود علاء تلقّى عرضاً من الأهلي السعودي للانتقال إلى صفوفه، وذلك بعد إبداء كريستيان جروس رغبته في ضمه للفريق.
وتواصل عضو إدارة التسويق في الأهلي محمد الجهني، وفقاً لـ “في الجول”، مع اللاعب وأخبره برغبة جروس في ضمه للفريق على سبيل الإعارة، حيث سيصل العرض الرسمي إلى الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة.
من جانبه، رحّب المدافع المصري بالانتقال للأهلي السعودي، إلا أنه طلب أن تتم المفاوضات مع مسؤولي الزمالك، حيث أبدت الإدارة تمسكها باللاعب في ظل العروض المتكررة لانتقاله إلى الدوري السعودي.