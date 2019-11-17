نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > مصادر: الأهلي السعودي يعتزم ضم مدافع الزمالك “محمود علاء”
17/11/2019   5:58 م

مصادر: الأهلي السعودي يعتزم ضم مدافع الزمالك “محمود علاء”

+ = -
716

قالت مصادر، اليوم الأحد، إن مدافع نادي الزمالك المصري اللاعب محمود علاء تلقّى عرضاً من الأهلي السعودي للانتقال إلى صفوفه، وذلك بعد إبداء كريستيان جروس رغبته في ضمه للفريق.

وتواصل عضو إدارة التسويق في الأهلي محمد الجهني، وفقاً لـ “في الجول”، مع اللاعب وأخبره برغبة جروس في ضمه للفريق على سبيل الإعارة، حيث سيصل العرض الرسمي إلى الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جانبه، رحّب المدافع المصري بالانتقال للأهلي السعودي، إلا أنه طلب أن تتم المفاوضات مع مسؤولي الزمالك، حيث أبدت الإدارة تمسكها باللاعب في ظل العروض المتكررة لانتقاله إلى الدوري السعودي.

مصادر: الأهلي السعودي يعتزم ضم مدافع الزمالك “محمود علاء”

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885074024.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.