أعلن نادي الاتحاد عن تجديد عقد المهاجم البرازيلي رومارينيو حتى عام 2022.
وقال المركز الإعلامي لنادي الاتحاد إن إدارة النادي قد جددت عقد اللاعب البرازيلي رومارينيو لمدة موسمين، ليمتد حتى عام 2022.
ولقد أجريت مراسم التوقيع مساء السبت في مقر النادي بحضور رئيس مجلس الإدارة، أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي، المشرف على الكرة والرئيس التنفيذي حمد الصنيع.
ومن جانبه أعرب رئيس الاتحاد عن تمنياته لرومارينيو بالتوفيق في مسيرته مع الفريق وأن يواصل عطاءه المميز الذي يقدمه منذ انتقاله للفريق.
يذكر أن رومارينيو قد انضم للاتحاد في صيف عام 2018 من فريق الجزيرة الإماراتي.
وفق “أخبار 24”.