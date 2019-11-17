“تعليم شرورة” يكشف ملابسات وفاة طالب متوسط طعناً على يد زميله بالمدرسة

نعت إدارة التعليم بمحافظة شرورة أحد طلاب مدرسة أبي هريرة الابتدائية والمتوسطة، الذي تُوفي صباح اليوم (الأحد)، إثر مشاجرة مع زميله.
وصرح المتحدث الرسمي للإدارة سالم الصيعري بأن الطالبين يدرسان بالمرحلة المتوسطة، ووقع بينهما شجار في فناء المدرسة، نتج عنه طعن أحد الطالبين لزميله، وتم نقله مباشرةً إلى المستشفى، حيث وافته المنية هناك.
وأكد الصيعري حرص تعليم شرورة على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة من خلال الجهات الرسمية المعنية بالتحقيق، والتي باشرت أعمالها. حسب “أخبار 24”.
وأضاف أن مدير التعليم بمحافظة شرورة وجه بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأعربت إدارة التعليم عن أحرّ تعازيها ومواساتها لأسرة الطالب الفقيد، وأسرة المدرسة من الهيئة التعليمية والإدارية وزملائه الطلاب، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته.