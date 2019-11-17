“التعليم” تشكل فريقاً لتسكين شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد

وجّه نائب وزير التعليم، عبدالرحمن العاصمي، بتشكيل فريق عمل لمشروع تسكين شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد.
وبحسب القرار، يضم فريق العمل 8 أعضاء من قطاعي البنين والبنات، من وكالة الموارد البشرية، الإدارة العامة لشؤون المعلمين، إدارة الوظائف، إدارة الرواتب والبدلات.
وتأتي مهام الفريق بالعمل بموجب خطة المشروع والتي تقر من قبل البرنامج التنفيذي لتطبيق لائحة الوظائف التعليمية، وترقيم الوظائف، وبناء وتعريف السلم الانتقالي للرواتب، إعداد القرارات الإدارية والتنظيمية، اختبارات الجودة والمطابقة، وإعداد متطلبات الأتمتة، وضمان تسكين الموظفين في الموعد المحدد. وفق “أخبار 24”.
ووفقاً للقرار يحق لمالك المشروع تفريغ من يلزم من أعضاء الفريق بشكل كامل للمهام الموكلة إليهم لمدة أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار، ويُعمل به من تاريخه.