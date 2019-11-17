“الزكاة والدخل” تمنع بيع وتداول السجائر التي لا تحتوي على أختام ضريبية

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل في بيان لها عن منع بيع وتداول علب السجائر التي لا تحمل أختاماً ضريبية، وذلك ابتداءً من غدٍ الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2019.
وأضافت أن الختم الضريبي “علامة مميزة” على شكل ملصق مادي أو رمز يحتوي على بيانات رقمية مشفّرة، حيث يوضع على منتجات السلع الانتقائية المحددة ويتم تفعيله إلكترونياً.
كما يتم طلب الختم الضريبي وطباعته ومتابعته من خلال برنامج تتبُّع، يحتم على منتجي ومستوردي السلع الانتقائية المحددة الالتزام بالمعايير المحددة الخاصة بالمنتج.
ويمكن للمستهلك التحقق من نظامية وسلامة الأختام الضريبية من خلال تطبيق “تحقق” للهواتف الذكية، الذي يتيح إمكانية مسح الباركود الموجود على علب السجائر عبر تطبيق “تحقق”. وفق “أخبار 24”.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المستهلكين إلى التبليغ عن المنتجات غير النظامية من خلال الموقع الرسمي للهيئة GAZT.GOV.SA، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو من خلال تطبيق “تحقق”.