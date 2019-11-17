غادرت بعثة نادي الهلال إلى العاصمة اليابانية طوكيو اليوم (الأحد)، استعداداً لمواجهة الإياب الحاسمة في نهائي دوري أبطال آسيا لعام 2019 أمام فريق أوراوا الياباني.
وأظهرت صور لحظات وصول لاعبي الهلال إلى صالة الطيران الخاص بمطار الملك خالد الدولي بالرياض استعدادا للسفر، فيما رفض الروماني رازفان مدرب الفريق الحديث لوسائل الإعلام عند وصوله للمطار.
ويحل الهلال ضيفًا على أوراوا، على ملعب سايتاما بطوكيو يوم الأحد المقبل، في إياب النهائي الآسيوي، وذلك بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز الهلال بهدف نظيف على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.
وفق “أخبار 24”.