خادم الحرمين يلقي خطابه السنوي في مجلس الشورى الأربعاء

يلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خطابه السنوي في مجلس الشورى الأربعاء المقبل.
وتأتي الكلمة بحسب ما أعلن “الشورى” في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة للمجلس.
وأعرب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ عن اعتزازه بمناسبة تشريف خادم الحرمين الشريفين للمجلس، مبيناً أن الكلمة الضافية التي سيتفضل بها ترسم معالم السياسة للمملكة وتحدد منطلقات العمل للمجلس.
وأشار إلى أنه بدعم القيادة وبتعاون الجهات الحكومية عقد المجلس 65 جلسة في سنته الثالثة من الدورة السابعة، وأصدر 262 قراراً رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين. وفق “أخبار 24”.