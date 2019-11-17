نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > خادم الحرمين يلقي خطابه السنوي في مجلس الشورى الأربعاء
17/11/2019   2:25 م

خادم الحرمين يلقي خطابه السنوي في مجلس الشورى الأربعاء

+ = -
1119

يلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خطابه السنوي في مجلس الشورى الأربعاء المقبل.

وتأتي الكلمة بحسب ما أعلن “الشورى” في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة للمجلس.

وأعرب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ عن اعتزازه بمناسبة تشريف خادم الحرمين الشريفين للمجلس، مبيناً أن الكلمة الضافية التي سيتفضل بها ترسم معالم السياسة للمملكة وتحدد منطلقات العمل للمجلس.

وأشار إلى أنه بدعم القيادة وبتعاون الجهات الحكومية عقد المجلس 65 جلسة في سنته الثالثة من الدورة السابعة، وأصدر 262 قراراً رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين. وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين يلقي خطابه السنوي في مجلس الشورى الأربعاء

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885073981.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.