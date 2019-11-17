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اخبار رياضية > لاعب الهلال هتان باهبري يُرزق بتوأمين
17/11/2019   2:23 م

لاعب الهلال هتان باهبري يُرزق بتوأمين

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زفّ لاعب نادي الهلال هتان باهبري نبأ سعيدا لجمهوره، معلنا أنه رزق بـ “توأمين” أطلق عليهما “سعود” و”الجوهرة”.

وغرد باهبري عبر صفحته في “تويتر”، قائلا: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، بحمد الله وتوفيقه رزقنا الله بـ (سعود والجوهرة)، أسأل الله أن ينبتهما نباتاً حسناً وأن يجعلهما من مواليد السعادة والهناء، وأن يكون قدومهم خيرا وبركة وفرحا للجميع”.

وتفاعل متابعو اللاعب على منصات مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر السعيد، وقدموا له التهاني، داعين له ولأولاده بالسعادة والصلاح. وفق “أخبار 24”.

لاعب الهلال هتان باهبري يُرزق بتوأمين

اخبار رياضية
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