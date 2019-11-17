قيمة طرح “أرامكو” تتراوح ما بين 90 و96 مليار ريال ويصبح الأكبر في التاريخ

أعلنت شركة “أرامكو السعودية”، اليوم (الأحد)، أنه سوف يتم طرح 1.5 % كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة للاكتتاب العام، أي بما يعادل 3 مليارات سهم، من إجمالي أسهمها البالغة 200 مليار سهم.
وحددت الشركة التي أعلنت بدء الاكتتاب على أسهمها اليوم، النطاق السعري بين 30 و32 ريالا، ما يعني أن القيمة الإجمالية للطرح سوف تتراوح بين 90 و96 مليار ريال (ما يعادل ما بين 24 و25.6 مليار دولار).
وبذلك سيكون اكتتاب أرامكو الأكبر في تاريخ السوق السعودي والأكبر في التاريخ عالميا، حيث سيتجاوز طرح الشركة الصينية “علي بابا” الذي تم عام 2014 وبلغت قيمته 21.77 مليار دولار ما يعادل 81.6 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.
أما محليا فسيتجاوز اكتتاب “أرامكو” اكتتاب “البنك الأهلي التجاري” الذي تم في أكتوبر 2014، حيث بلغت قيمة الطرح حينذاك 22.5 مليار ريال.