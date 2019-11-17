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اخبار رياضية > بعد جولة بـ”البوليفارد”.. “ميسي”: الأجواء رائعة واتطلع للعودة إلى الرياض (فيديو)
17/11/2019   8:27 ص

بعد جولة بـ”البوليفارد”.. “ميسي”: الأجواء رائعة واتطلع للعودة إلى الرياض (فيديو)

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أجرى لاعبو المنتخب الأرجنتيني وعلى رأسهم النجم ليونيل ميسي، جولة بمنطقة “بوليفارد الرياض”.

وأظهرت مقاطع فيديو، لاعبي المنتخب الأرجنتيني بصحبة رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشبخ خلال جولتهم بمنطقة الفعاليات.

فيما وجه اللاعب ميسي الشكر لموسم الرياض وتركي آل الشيخ على تلك الأمسية، مبدياً سعادته بالعودة مجدداً إلى الرياض كون الأجواء رائعة.

وكان قد توج المنتخب الأرجنتيني أمس الأول (الجمعة)، بطلاً للسوبر كلاسيكو، بالفوز على البرازيل بهدف وحيد خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض. وفق “أخبار 24”.

بعد جولة بـ”البوليفارد”.. “ميسي”: الأجواء رائعة واتطلع للعودة إلى الرياض (فيديو)

اخبار رياضية
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