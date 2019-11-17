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أخبار محلية > يمكن طلب المساعدة عبر الهاتف في حالات العارض الصحي الطارئة دون الاتصال.. إليك الطريقة
17/11/2019   8:27 ص

يمكن طلب المساعدة عبر الهاتف في حالات العارض الصحي الطارئة دون الاتصال.. إليك الطريقة

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نصح مختص تقني بتفعيل بيانات الطوارئ التي تتوافر في أجهزة الجوال “الآيفون” و”الأندرويد”؛ لإمكانية الحصول على المساعدة العاجلة في حالات الطوارئ الناجمة عن الأزمات الصحية أو الحـوادث.

وأوضح المختص التقني عبدالعزيز الحمادي، أنه يمكن استخدام تلك الميزة بسهولة من أجل إيصال معلومة للبعض بحدوث عرض صحي للشخص وهو بعيد عن أسرته أو منزله.

ولفت إلى أن طريقة تشغيل تلك الميزة تكون من خلال الدخول على معلومات الطوارئ ووضع البيانات الصحية الخاصة بالحالة، ومن ثم ضغط زر التفعيل للجوء إليها بعد ذلك عند الحاجة. وفق “أخبار 24”.

 

يمكن طلب المساعدة عبر الهاتف في حالات العارض الصحي الطارئة دون الاتصال.. إليك الطريقة

أخبار محلية
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