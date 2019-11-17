يمكن طلب المساعدة عبر الهاتف في حالات العارض الصحي الطارئة دون الاتصال.. إليك الطريقة

نصح مختص تقني بتفعيل بيانات الطوارئ التي تتوافر في أجهزة الجوال “الآيفون” و”الأندرويد”؛ لإمكانية الحصول على المساعدة العاجلة في حالات الطوارئ الناجمة عن الأزمات الصحية أو الحـوادث.
وأوضح المختص التقني عبدالعزيز الحمادي، أنه يمكن استخدام تلك الميزة بسهولة من أجل إيصال معلومة للبعض بحدوث عرض صحي للشخص وهو بعيد عن أسرته أو منزله.
ولفت إلى أن طريقة تشغيل تلك الميزة تكون من خلال الدخول على معلومات الطوارئ ووضع البيانات الصحية الخاصة بالحالة، ومن ثم ضغط زر التفعيل للجوء إليها بعد ذلك عند الحاجة. وفق “أخبار 24”.
لا قدر الله حصل عليك حـادث أو أي عرض صحي بعيد عن منزلك؛ فأسهل طريقة للناس يتعرفون على وضعك الصحي وأهلك هو عبر جوالك!
فلذلك يجب على الجميع تفعيل “بيانات الطوارئ”، والمتوفرة في الايفون والاندرويد، بحيث لو حصل لك شيء يقدر أي شخص يحصل على بياناتك بدون مايعرف الرقم السري.
تابع الشرح: pic.twitter.com/aD5VMpGNT5
— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) November 16, 2019