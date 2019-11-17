نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > تركي آل الشيخ يتفاعل مع عبارة عفوية لطفل رفض مغادرة الرياض بعد تعلقه بالفعاليات
17/11/2019   8:24 ص

تركي آل الشيخ يتفاعل مع عبارة عفوية لطفل رفض مغادرة الرياض بعد تعلقه بالفعاليات

+ = -
1548

تفاعل رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ مع عبارة عفوية لطفل أبدى حزنه ورفضه مغادرة الرياض؛ بسبب تعلقه بفعاليات “موسم الرياض”.

وجاء تفاعل آل الشيخ مع قصة الطفل بعدما كتبت والدته الخبيرة الصحية مي الصقير عبر صفحتها بـ”تويتر”، أنها قررت العودة إلى الشرقية حيث مقر إقامتهم، ومغادرة الرياض لكنها فوجئت بموقف طفلها الذي قال لها: “ما أبغى أرجع السعودية لسه ما شبعت من الرياض”.

وعرض آل الشيخ على والدة الطفل استضافتهم نهاية الأسبوع المقبل لمشاهدة جميع الفعاليات قائلاً: “طيب الترفيه وأنا عازمينك وابنك الويك إند المقبل على كل الزونات وحفلة السندباد”. وفق “أخبار 24”.

تركي آل الشيخ يتفاعل مع عبارة عفوية لطفل رفض مغادرة الرياض بعد تعلقه بالفعاليات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885073899.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.