تركي آل الشيخ يتفاعل مع عبارة عفوية لطفل رفض مغادرة الرياض بعد تعلقه بالفعاليات

تفاعل رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ مع عبارة عفوية لطفل أبدى حزنه ورفضه مغادرة الرياض؛ بسبب تعلقه بفعاليات “موسم الرياض”.
وجاء تفاعل آل الشيخ مع قصة الطفل بعدما كتبت والدته الخبيرة الصحية مي الصقير عبر صفحتها بـ”تويتر”، أنها قررت العودة إلى الشرقية حيث مقر إقامتهم، ومغادرة الرياض لكنها فوجئت بموقف طفلها الذي قال لها: “ما أبغى أرجع السعودية لسه ما شبعت من الرياض”.
وعرض آل الشيخ على والدة الطفل استضافتهم نهاية الأسبوع المقبل لمشاهدة جميع الفعاليات قائلاً: “طيب الترفيه وأنا عازمينك وابنك الويك إند المقبل على كل الزونات وحفلة السندباد”. وفق “أخبار 24”.