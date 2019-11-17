نفذت دوريات المرور السرية في العاصمة الرياض حملة أمنية ضبطت خلالها عدداً من المخالفين للأنظمة المرورية، كان أبرزهم شخصا انتحل صفة رجال الأمن بوضع مسطرة “فلاش” الدوريات الأمنية على سيارته.
وبدأت الحملة التي وثقها حساب “السناب الأمني” بضبط عدد من الدراجات النارية المخالفة على الطرق السريعة، حيث تنوعت المخالفات ما بين وضع اللوحة في مكان غير صحيح أو السير بدون لوحات.
كما جرى ضبط مركبة بالقوة الجبرية كان يقودها صاحبها بتهور وبدون لوحات أمامية وخلفية، إضافة إلى انتحاله صفة رجال الأمن بوضع مسطرة “فلاش” الخاصة بالدوريات الأمنية على مقدمة السيارة، لإيهام مرتادي الطرق بأنها مركبة أمنية.
وفق “أخبار 24”.