بمشاركة وفد المملكة.. افتتاح “معرض دبي للطيران” غداً الأحد

أكد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد أنه يتطلع لدورة استثنائية لمعرض دبي للطيران الذي ينطلق الأحد، كواحد من أكبر معارض الطيران في العالم، ويُعد المحطة العالمية الجديدة في عالم المطارات.
وأضاف بن راشد أن المعرض يشارك فيه 160 دولة، تمثلها 1300 شركة، وتعرض فيه 165 طائرة مدنية وعسكرية، بعدما وصلت قيمة صفقاته في دورته الماضية إلى 113 مليار دولار.
ويرأس الفريق الركن الأمير تركي بن بندر قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وفد المملكة في المعرض الذي يحضره قادة القوات الجوية الأوروبية والأمريكية والآسيوية والعربية لبحث مستقبل منظومة الدفاع الجوي والتعرف على أحدث ما توصلت إليه صناعة المقاتلات العسكرية.وفق “أخبار 24”.