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أخبار محلية > “الأحوال المدنية”: هذا هو المطلوب لتعديل المهنة بالهوية الوطنية
17/11/2019   8:20 ص

“الأحوال المدنية”: هذا هو المطلوب لتعديل المهنة بالهوية الوطنية

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كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن المطلوب لتعديل المهنة لحامل بطاقة الهوية الوطنية، سواء لمن كان موظفا أو متقاعدا.

وتلقى حساب العناية بالعملاء للأحوال المدنية على “تويتر” سؤالين عن تعديل المهنة من مواطنَين، قال الأول إنه موظف مدني حكومي، فهل يلزمه أن يعدّل المهنة المسجلة سابقا “طالب”؟.

وردً الحساب بـ”نعم، توجّه إلى أقرب مكتب لتعديل المهنة مع إحضار خطاب بتاريخ حديث من جهة العمل موضح به السجل المدني موقع ومختوم”. وفق “أخبار 24”.

أما السؤال الثاني فكان “بخصوص تعديل المهنة من موظف لمتسبب، حيث إن الموظف مطوي القيد، فما المطلوب؟”.

وجاءه الرد بـ”لتعديل المهنة يلزم إحضار خطاب إخلاء طرف من جهة العمل، وصورة الهوية الوطنية، وتعبئة النموذج، ولا يلزم حجز موعد”.

“الأحوال المدنية”: هذا هو المطلوب لتعديل المهنة بالهوية الوطنية

أخبار محلية
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