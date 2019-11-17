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أخبار محلية > بالفيديو.. ما حكم التشقير وهل يدخل في باب “النمص”؟ المغامسي يجيب
17/11/2019   8:19 ص

بالفيديو.. ما حكم التشقير وهل يدخل في باب “النمص”؟ المغامسي يجيب

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أوضح إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي أن “التشقير” للمرأة مباح ولا يدخل في “النمص” .

جاء ذلك في رد المغامسي على سؤال ورده من متصل ببرنامج “الأبواب المتفرقة” جاء فيه ما حكم التشقير للمرأة؟ ليجيب المغامسي: “إن الأصل في زينة النساء أنها مباحة لهن، قال الله تعالى (أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) هذا العموم يُستثنى منه ما دل الشرع عليه”.وفق “أخبار 24”.

وأضاف: “النمص ليس كمثل التشقير، لأن ذلك نزع والآخر إخفاء، فلا يقاس هذا على هذا، فالأظهر أن التشقير للنساء ليس فيه ما يُمنع شرعا”.

بالفيديو.. ما حكم التشقير وهل يدخل في باب “النمص”؟ المغامسي يجيب

أخبار محلية
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