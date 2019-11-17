بالفيديو.. ما حكم التشقير وهل يدخل في باب “النمص”؟ المغامسي يجيب

أوضح إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي أن “التشقير” للمرأة مباح ولا يدخل في “النمص” .
جاء ذلك في رد المغامسي على سؤال ورده من متصل ببرنامج “الأبواب المتفرقة” جاء فيه ما حكم التشقير للمرأة؟ ليجيب المغامسي: “إن الأصل في زينة النساء أنها مباحة لهن، قال الله تعالى (أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) هذا العموم يُستثنى منه ما دل الشرع عليه”.وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “النمص ليس كمثل التشقير، لأن ذلك نزع والآخر إخفاء، فلا يقاس هذا على هذا، فالأظهر أن التشقير للنساء ليس فيه ما يُمنع شرعا”.
ما هو حكم التشقير وهل يدخل في باب “النمص”؟ #الأبواب_المتفرقة#MBC1 pic.twitter.com/CFiw6DKLv2
— MBC1 (@mbc1) ١٦ نوفمبر ٢٠١٩