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أخبار محلية > بالفيديو.. الشيخ المغامسي يرفض الرد على سؤال متصلة على الهواء مباشرة
16/11/2019   8:15 م

بالفيديو.. الشيخ المغامسي يرفض الرد على سؤال متصلة على الهواء مباشرة

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رفض إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي الإجابة عن سؤال متصلة في برنامج “الأبواب المتفرقة” عن حكم طلاق المرأة الحائض.

وقال المغامسي، رداً على المتصلة، إن هذه مسألة خلافية ولا تجاب على الهاتف، مطالباً إياها بطرح السؤال بصورة شخصية على أحد العلماء أو أهل العلم الذين تثق فيهم، لا بصورة علنية على الملأ، حتى لا يتجرأ الناس عليها.

وأضاف المغامسي: “إن الله تعالى قال (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)، والطلاق الشرعي أن يطلق الرجل امرأته في طُهر لم يجامعها فيه، تستقبل بطلاقها عدتها، فإن وقع الطلاق وهي حائض، فبعض أهل العلم يقول إن الطلاق يقع، لكن من طلق يأثم، ولا علاقة لإثمه بإجراء الطلاق عليه”. وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. الشيخ المغامسي يرفض الرد على سؤال متصلة على الهواء مباشرة

أخبار محلية
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