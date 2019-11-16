تستهدف ١٠٠ مستفيد .. انسان الخرج والدلم تستقبل إعانات كسوة الشتاء

تعتزم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض ( انسان ) فرع محافظتي الخرج و الدلم توزيع ” كسوة شتاء ” لعدد 1000مستفيد .
وأوضحت الجمعية أنها تستهدف صرف مبلغ ( 100,000 ) ريال على مشروع “كسوة الشتاء” لهذا العام ، بواقع ( 100 ) ريال لكل مستفيد , وسوف تقوم الجمعية بإيداع المبلغ في حسابات المستفيدين البنكية ، حيث تتيح الجمعية للمستفيدين اختيار ما يناسبهم من الملابس والمستلزمات الشتوية، وذلك أسوة بغيرهم حفاظًا على كرامتهم .
ودعت الجمعية الميسورين إلى دعم مشروع كسوة الشتاء بقيمة ( 100 ) ريال للكسوة الواحدة ؛ من خلال زيارة أقرب فرع من فروعها ، أو تحويل المبلغ لحسابات الجمعية مع أهمية إرسال صورة الإيصال البنكي على واتس أب لتأكيد استلام المبلغ وتخصيصه .
يذكر أن مشروع ” كسوة الشتاء يأتي ضمن المشاريع الموسمية التي تنفذها الجمعية سنوياً لأبنائها الأيتام ، وتعبيراً عن عمق التلاحم والتكاتف بين أفراد المجتمع الواحد .