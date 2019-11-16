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اخبار رياضية > «الشتوية» تعيد هزازي لدوري المحترفين
16/11/2019   5:49 م

«الشتوية» تعيد هزازي لدوري المحترفين

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انخرط المهاجم الدولي السابق نايف هزازي في برنامج تأهيلي خاص يوميا تحت إشراف المدرب الوطني خضر الزهراني في أحد الملاعب الخاصة بجدة، ويطمح «الصقر» للعودة للتحليق مجددا في الملاعب الكروية مع بدء فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير القادم، ويسعى الهزازي للعودة لمزاولة الكرة عبر أحد أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، ويتطلع لعودة قوية ومختلفة ستكون بمثابة آخر تجاربه الاحترافية في مشواره الكروي. حسب “عكاظ”.

يذكر أن النجم نايف هزازي سبق أن خاض 5 تجارب احترافية.

محلية مع أندية الاتحاد والشباب والنصر والتعاون وأحد، وواحدة خارجيا مع نادي بوتوشاني الروماني.

«الشتوية» تعيد هزازي لدوري المحترفين

اخبار رياضية
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