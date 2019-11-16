أحد يعترض على تاريخ التأسيس

أبلغ “الرياضية” حمود العوفي، رئيس نادي أحد، اعتزام إدارته الاعتراض رسميًا على تاريخ تأسيس النادي، الذي أوردته الهيئة العامة للرياضة أخيرًا على موقعها الإلكتروني.
وكشف العوفي عن طلبه من رياضيين قدامى تزويده بشهادات ووثائق، لإرفاقها مع الاعتراض عند رفعه إلى الهيئة.
وفيما حددت الهيئة عام 1385هـ “الموافق 1965م” تاريخًا لتأسيس أحد، ذكر العوفي أن التاريخ الصحيح، المعتمد داخل النادي، هو 1936م “الموافق 1354هـ”، مبينًا “لم نتلق خطابًا يحدد منهجية اعتماد التواريخ أو اللجنة المسؤولة عنها”.
ودعم أحمد أمين مرشد، المؤرخ الرياضي، رواية النادي: أحد تأسس في خمسينيات القرن الهجري الماضي، وحمل أسماء التعاون والاتحاد المدني والفتح، قبل أن يستقر على اسمه الحالي عام 1370 هـ “الموافق 1950م” باقتراح من الأمير عبد الله الفيصل، أول رئيس للرئاسة العامة لرعاية الشباب.
وأشار مرشد إلى مشاركة فريق أحد الأول لكرة القدم في مسابقات عدة تحت إشراف “رعاية الشباب” قبل التاريخ المعلن أخيرًا على موقع الهيئة.
ويرتب الموقع الأندية حسب تواريخ التأسيس، مانحًا الأقدمية إلى الاتحاد “1347هـ الموافق 1928م”، والمرتبة 30 إلى أحد، الذي عدّه العوفي ثالث أقدم الأندية السعودية.