أقام نجم الهلال كارلوس إدواردو صباح اليوم حفل زفافه في البرازيل، وقد انتشر مقطع فيديو على تويتر من هذا الحفل.
ويعيش اللاعب موسمًا رائعًا مع الهلال استعاد به كامل مستواه الممتاز، وقد فاز بجائزة لاعب شهر أكتوبر في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد نجاحه في إحراز 4 أهداف خلال 3 مباريات.
ويستعد نجوم الزعيم حاليًا لمواجهة أوراوا ريدز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الـ24 من نوفمبر الجاري، ويغيب إدواردو عن اللقاء لعدم قيده في القائمة الآسيوية للهلال، ويغيب معه كذلك الكولومبي جوستافو كويلار والسوري عمر خربين لنفس السبب.
وفق “المرصد”.