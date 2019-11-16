بالفيديو.. وفاة سيدة وشقيقتها إثر حادِث تعرضت له مركبتهما على طريق صبيا أبوعريش

تسبب حـادِث مروري مروع وقع على طريق صبيا أبو عريش بمنطقة جازان، اليوم السبت، في وفاة قائدة مركبة وشقيقتها.
وذكرت مصادر أن سيدة وشقيقتها كانتا تستقلان سيارة “لكزس” في طريقهما من محافظة صبيا إلى محافظة أبو عريش، قبل أن تنحرف مركبتهما عن مسارها وتصطدم بعمود إنارة وسيارة أخرى، ما أدى لوفاتهما.
وأوضحت المصادر وفق “أخبار 24” أن الفرق الإسعافية والدوريات الأمنية باشرت موقع الحادِث، وقامت باستكمال الإجراءات النظامية ونقل جثماني المتوفاتين إلى المستشفى.
في حادِث مؤلم ..
وفاة سيدة ومرافقتها اليوم السبت إثر حادِث مروري مروع وقع على طريق ابوعريش – صبيا
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.#جازان_الآن pic.twitter.com/ucYL3vMwSq
— #جازان_الان (@now_Jazan) November 16, 2019