احتفل نجم الهلال اللاعب “كارلوس إدواردو” صباح اليوم السبت بزواجه في البرازيل، مستغلًا فترة توقف الدوري السعودي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع فيديو لزفاف ”إدواردو” البالغ من العمر 30 عامًا، في حضور عدد من المدعوين.
واستعاد “إدواردو” كامل مستواه هذا الموسم، وحصد جائزة لاعب شهر أكتوبر في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد نجاحه في إحراز 4 أهداف خلال 3 مباريات.
زواج البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب @Alhilal_FC 😍
تهانينا للسوبر @c_edu3 🤵 pic.twitter.com/zuG7NGhZhR
— موقع قول السعودي (@GoalSA) November 16, 2019
وفق “أخبار 24”.