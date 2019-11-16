احتفل نجم‎ ‎الهلال ‎اللاعب‎ “كارلوس إدواردو” صباح اليوم السبت بزواجه في ‏البرازيل، مستغلًا فترة توقف الدوري السعودي‎.‎

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع فيديو لزفاف ‏”إدواردو” البالغ من العمر 30 عامًا، في حضور ‏عدد من المدعوين.‏

واستعاد “إدواردو” كامل مستواه هذا الموسم، وحصد جائزة لاعب شهر ‏أكتوبر في‎ ‎دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين‎ ‎بعد نجاحه في إحراز ‏‏4 أهداف خلال 3 مباريات‎.‎

ادواردو

وفق “أخبار 24”.