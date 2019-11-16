نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الصحة” تحذر المستشفيات الحكومية والأهلية من تأخير أو رفض الحالات الطارئة
16/11/2019   5:44 م

“الصحة” تحذر المستشفيات الحكومية والأهلية من تأخير أو رفض الحالات الطارئة

+ = -
924

ذكرت مصادر أن وزارة الصحة حذرت المستشفيات الحكومية والخاصة من تأخير أو رفض معالجة الحالات الطارئة، مبينة أنها ستوقع أقسى العقوبات على المستشفيات التي تخالف التعليمات الصادرة في هذا الخصوص.

وقالت المصادر إن الوزارة ألزمت المستشفيات باستقبال كافة الحالات والتعامل معها قبل اتخاذ أي إجراء إداري، مشيرة وفقاً لصحيفة “عكاظ”، إلى ضرورة إبلاغ الجهات الأمنية والصحية والمختصة في حالة الاشتباه في أي مريض مصاب بمرض معد أو يعاني من إصابة جنائية.

ولفتت المصادر إلى أن الوزارة أكدت في تعميم، أن على كافة أقسام الطوارئ التعامل مع الحالات الطارئة أو المهددة للصحة العامة بالسرعة المطلوبة، وإرجاء أي إجراء إداري إلى ما بعد التعامل معها ووفق الأنظمة.

“الصحة” تحذر المستشفيات الحكومية والأهلية من تأخير أو رفض الحالات الطارئة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885073828.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.