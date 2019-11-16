“ديوان المحاسبة” يسترجع 20 مليار ريال ‏لخزانة الدولة

نجح الديوان العام للمحاسبة في استرجاع أكثر من 20 مليار ريال لخزانة الدولة، من قضايا فساد، خلال العام المالي 39ـ1440 بزيادة عن العام المالي السابق بـ 11 ملياراً، وبنسبة 127 %.
وتعد هذه المحصلة هي الأعلى في تاريخه منذ تأسيسه في عام 1391هـ، ووفقاً لصحيفة “الرياض” فإن ديوان المحاسبة ما زال مطالباً باسترجاع 66 ملياراً و866 مليون ريال بزيادة عن العام المالي السابق قدرها 29 ملياراً و278 مليون ريال.
وكان ديوان المحاسبة قد تمكن من توريد وتحصيل وتوفير 8.8 مليار ريال للخزانة العامة للدولة نتيجة مطالباته ومتابعاته المستمرة لتفعيل إجراء تحصيل تلك المبالغ خلال العام المالي 38ـ1439هـ.